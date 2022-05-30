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Первое дело об изнасиловании во время войны отправлено в суд, - генпрокурор

Фото: первое дело об изнасиловании во время войны отправлено в суд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Офис генерального прокурора направил в суд первое дело по изнасилованию во время войны российским военным. Случай произошел в марте во время оккупации Броварского района

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

"За убийство гражданского мужа и сексуальное насилие над его женой будут судить Михаила Романова - военнослужащего 239-го полка 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дивизии ВС РФ", - пишет Ирина Венедиктова.

По словам генерального прокурора, в ходе расследования было установлено, что преступление произошло в марте во время захвата Броварского района. Российский оккупант ворвался в дом в одной из деревень.

Фото: Михаил Романов (facebook.com/VenediktovaIryna)

"Пьяный военнослужащий вместе с другим оккупантом, сразу же после убийства (убийства мужа жертвы, - ред.) несколько раз изнасиловали его жену. Они угрожали женщине оружием и насилием даже в отношении ее ребенка, который был в это время рядом", - напомнила генпрокурор.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Белгородской области, которая граничит с Украиной, участились случаи изнасилований российскими военными.

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