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Первая жертва. В Мьянме скончалась раненая на протестах девушка

Автор: Дмитрий Левицкий

В Мьянме умерла 19-летняя девушка Мья Тве Тве Хаинг, которую силовики ранили во время разгона акции протеста 9 февраля. Девушка получила ранение в голову, предположительно, огнестрельное.

Об этом сообщает агентство BBC.

Правозащитники говорят, что рана у девушки была похожа на ранение от боевых патронов. Силовики отрицают применение летального оружия во время разгона протестующих, в то же время врачи заявили еще о двух подобных случаях.

Смерть протестующей подтвердили сегодня в 11:00 по местному времени. Все время она находилась в больнице.

Погибшая Мья Тве Тве Хаинг была работницей супермаркета. Она стала первой официальной жертвой военного переворота в Мьянме.

Напомним, протесты в Мьянме вспыхнули после военного переворота. Военные захватили власть в стране после поражения на выборах. Они арестовали президента и еще ряд членов руководства Мьянмы.

Как писало РБК-Украина, 9 февраля на протестах в Мьянме произошло первое кровопролитие. Силовики открыли огонь из оружия, чтобы разогнать протестующих.

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Новости Украины протестМьянма
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