Первая жертва. В Мьянме скончалась раненая на протестах девушка

В Мьянме умерла 19-летняя девушка Мья Тве Тве Хаинг, которую силовики ранили во время разгона акции протеста 9 февраля. Девушка получила ранение в голову, предположительно, огнестрельное.

Правозащитники говорят, что рана у девушки была похожа на ранение от боевых патронов. Силовики отрицают применение летального оружия во время разгона протестующих, в то же время врачи заявили еще о двух подобных случаях.

Смерть протестующей подтвердили сегодня в 11:00 по местному времени. Все время она находилась в больнице.

Погибшая Мья Тве Тве Хаинг была работницей супермаркета. Она стала первой официальной жертвой военного переворота в Мьянме.