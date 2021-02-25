UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Первая страна в мире одобрила однодозовую вакцину Johnson&Johnson

Автор: Роман Тверденко

Бахрейн одобрил экстренное применение вакцины разработки Johnson&Johnson. Это первая страна в мире, разрешившая использование этого препарата.

Об этом сообщает Reuters.

Местный регулятор одобрил применение американской вакцины, курс которой состоит из одной дозы, в отличии от других уже используемых в мире препаратов.

В стране вакцину Johnson&Johnson планируют использовать для пациентов из групп риска - тех, у кого коронавирус может развиваться в тяжелой форме, пожилых и людей с хроническими заболеваниями.

Ранее в Бахрейне уже вакцинировали население препаратами Pfizer, AstraZeneca, российским "Спутник V" и китайским Sinopharm.

В среду сообщалось, что американский регулятор FDA признал потенциальную вакцину от коронавируса компании Johnson&Johnson безопасной и эффективной. Таким образом, эта вакцина стала на шаг ближе к получению разрешения на использование в США.

Кроме того, 19 февраля компания Johnson&Johnson подала ВОЗ документы для получения разрешения на экстренное применение вакцины от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины вакцина от коронавируса
Читайте также
Вакцинация от коронавируса в Украине: как получить вторую дозу
COVID-вакцинация в Украине: как фиксируют данные о прививках
COVID-вакцина от Польши: Зеленский рассчитывает получить 1,2 млн доз в марте
Литва предоставит Украине вакцины от COVID по специальной программе ЕС
Прогноз погоды