Первая страна мира одобрила применение COVID-вакцины Novavax

Компания Novavax Inc и ее партнер Serum Institute of India объявили о получении первого одобрения на применение вакцины от коронавируса Novavax. Препарат получил разрешение на экстренное применение от властей Индонезии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.
Для Индонезии вакцину Novavax будут производить в Индии на мощностях завода Serum Institute. А продавать препарат будут под торговой маркой
До конца этого года Индонезия рассчитывает получить
Компания Novavax также ожидает одобрения своей вакцины в Евросоюзе, Канаде, Британии, Австралии, Индии и Филиппинах.
Напомним, в Британии участникам клинических испытаний вакцины Novavax посоветовали получить еще две прививки препаратом Pfizer.
Также РБК-Украина писало, что Евросоюз может одобрить применение вакцины Novavax до конца 2021 года.