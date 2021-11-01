Первая страна мира одобрила применение COVID-вакцины Novavax

Компания Novavax Inc и ее партнер Serum Institute of India объявили о получении первого одобрения на применение вакцины от коронавируса Novavax. Препарат получил разрешение на экстренное применение от властей Индонезии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Для Индонезии вакцину Novavax будут производить в Индии на мощностях завода Serum Institute. А продавать препарат будут под торговой маркой

До конца этого года Индонезия рассчитывает получить

Компания Novavax также ожидает одобрения своей вакцины в Евросоюзе, Канаде, Британии, Австралии, Индии и Филиппинах.