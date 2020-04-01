Первая смерть от коронавируса подтверждена еще в одной стране

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Умер 60-летний мужчина, у которого была пневмония

В Словакии зафиксировали первую смерть от коронавируса. Об этом сообщает The Slovak Spectator.

Сообщается, что умершему было 60 лет. Он умер от пневмонии у себя дома, через несколько дней после того, как его выписали из больницы. Тест на коронавирус в больнице ему не сделали.

По словам министра здравоохранения Марека Крайчи, больница не должна была бы выписывать пациента с пневмонией.

"Мы расследовать эту ситуацию, я не хочу делать поспешных выводов", - заявил он.

По состоянию на 1 апреля в Словакии уже 400 подтвержденных случаев коронавируса.

Напомним, в мире число зараженных коронавирусом COVID-19 составляет 859 тысяч 556 человек по состоянию на 7:00 утра среды, 1 апреля (по киевскому времени). Количество летальных исходов составляет 42 тысяч 332 человек в мире. Вылечились на сегодня уже 178 300 человек.

Добавим, что в январе - феврале 2020 года Украина экспортировала около 640 тонн медицинских масок. Так, 233 тонны медицинских хирургических масок стоимостью 4,3 млн долларов уехали в Германию, 104 тонны на 1,4 млн долларов - в Румынию, 94 тонны на 780 тысяч долларов - в Словакию.