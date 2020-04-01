ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Первая смерть от коронавируса подтверждена еще в одной стране

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 14:40
Первая смерть от коронавируса подтверждена еще в одной стране
Иллюстративное фото (twitter_com_chubailiang)

Умер 60-летний мужчина, у которого была пневмония

В Словакии зафиксировали первую смерть от коронавируса. Об этом сообщает The Slovak Spectator.

Сообщается, что умершему было 60 лет. Он умер от пневмонии у себя дома, через несколько дней после того, как его выписали из больницы. Тест на коронавирус в больнице ему не сделали.

По словам министра здравоохранения Марека Крайчи, больница не должна была бы выписывать пациента с пневмонией.

"Мы расследовать эту ситуацию, я не хочу делать поспешных выводов", - заявил он.

По состоянию на 1 апреля в Словакии уже 400 подтвержденных случаев коронавируса.

Напомним, в мире число зараженных коронавирусом COVID-19 составляет 859 тысяч 556 человек по состоянию на 7:00 утра среды, 1 апреля (по киевскому времени). Количество летальных исходов составляет 42 тысяч 332 человек в мире. Вылечились на сегодня уже 178 300 человек.

Добавим, что в январе - феврале 2020 года Украина экспортировала около 640 тонн медицинских масок. Так, 233 тонны медицинских хирургических масок стоимостью 4,3 млн долларов уехали в Германию, 104 тонны на 1,4 млн долларов - в Румынию, 94 тонны на 780 тысяч долларов - в Словакию.

В Одесской области на обсервации будут пребывать 15 человек, вернувшиеся из Грузии Пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, - МВД
Новости Украины КоронавирусСловакия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь