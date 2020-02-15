Первая смерть от китайского коронавируса зафиксирована в Европе

В Европе зафиксирована первая смерть от китайского коронавируса, во Франции умер 80-летний турист из Китая. Об этом сообщила министр солидарности и здравоохранения Франции Аньес Бузин, передает BFM TV.

По ее словам, от коронавируса умер китайский турист из провинции Хубэй, который находился во Франции с 16 января и был госпитализирован в специальную больницу со строгими мерами изоляции 25 января.

"Его состояние ухудшалось быстро, находился в критическом состоянии в течение нескольких дней, находясь под пристальным медицинским вниманием", - добавила Бузин.

Напомним, по состоянию на 15 февраля в Китае от вспышки коронавируса умерли 1 523 человека. По всей материковой части Китая зарегистрированы более 66 тысяч зараженных.

Вчера первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Египте. По данным египетского ведомства, заражение было диагностировано у иностранца. Лабораторные анализы больного были положительными, однако у него пока нет никаких симптомов. Зараженного на 14 дней поместили на карантин, в течение этого периода он будет находиться под наблюдением врачей.