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Первая репетиция осени: прогноз погоды в Киеве на завтра

Фото: в Киеве 13 июля ожидаются дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Завтра, 13 июля, в Киеве ожидаются дожди и похолодание до +16...+19 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

"Завтра состоится первая репетиция осени - дожди, сильный ветер, похолодание. Оденьтесь потеплее, обувь соответствующая, зонты", - написала она.

Диденко сообщала, что дожди спровоцирует близость циклона.

Кроме того, юго-западный ветер усилится до штормовых порывов.

Как сообщалось ранее, сегодня Киев накрыл сильный ливень с градом.

РБК-Украина также публиковало прогноз погоды на завтра для всей территории Украины.

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