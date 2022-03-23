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Первая ракетка мира во второй раз объявила о завершении карьеры

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Среда 23 марта 2022 14:59
Первая ракетка мира во второй раз объявила о завершении карьеры Фото: Эшли Барти (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорцив

Австралийская теннисистка Эшли Барти неожиданно решила прекратить выступления на профессиональном уровне. Ей всего 25 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт WTA.

Первая ракетка планеты во второй раз уходит из спорта. Впервые о завершении карьеры Барти заявила в 2014 году. Правда, два года спустя вернулась на корт.

Теперь австралийка стремится идти "за новыми мечтами". Барти находилась на первой строчке рейтинга WTA в течение 114 недель. Этот результат четвертый по продолжительности в истории женского тенниса.

За свою карьеру Эшли Барти завоевала три титула серии "Большого шлема". В частности, она триумфовала на домашнем Australian Open в этом году. В общей сложности в активе австралийки 15 титулов.

Напомним, что УЕФА стремится лишить Россию прав на трансляцию матчей национальных сборных.

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