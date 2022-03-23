Первая ракетка мира во второй раз объявила о завершении карьеры
Австралийская теннисистка Эшли Барти неожиданно решила прекратить выступления на профессиональном уровне. Ей всего 25 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт WTA.
Первая ракетка планеты во второй раз уходит из спорта. Впервые о завершении карьеры Барти заявила в 2014 году. Правда, два года спустя вернулась на корт.
Теперь австралийка стремится идти "за новыми мечтами". Барти находилась на первой строчке рейтинга WTA в течение 114 недель. Этот результат четвертый по продолжительности в истории женского тенниса.
За свою карьеру Эшли Барти завоевала три титула серии "Большого шлема". В частности, она триумфовала на домашнем Australian Open в этом году. В общей сложности в активе австралийки 15 титулов.
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