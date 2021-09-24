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За первую неделю работы ГИАГ обработала более 1300 заявок

Автор: Леся Панченко

По результатам первой недели работы Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ) обработала более 1300 разрешительных документов.

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на комментарий заместителя министра развития громад и территорий Натальи Козловской агентству "Интерфакс-Украина".

По словам замминистра: "Первая неделя работы ГИАГ показала достаточно весомые цифры. В целом обработано более 1300 документов разного рода: зарегистрировано 700 уведомлений на начало строительных работ, выдано 135 разрешений, зарегистрировано около 400 деклараций и сейчас в работе — около 50 сертификатов готовности".

"Гиперактивную" работу ГАСИ в последние дни существования, чиновница пояснила опасениями рынка относительно заминок на старте работы новой структуры. "Напряженность ощущала и ГАСИ, отмечали и мы по повышенному количеству запросов. Однако, как видим, опасения не оправдались: ГИАГ сразу активно включилась в работу", — отметила Козловская.

По поводу некоторых решений ГАСИ, которые вызывают протесты со стороны общественности, замминистра уточнила, что ГИАГ имеет все полномочия, чтобы остановить проекты, нарушающие нормы.

"Если в последние полтора года ГАСИ не имела права осуществлять проверки, то сейчас инспекции вернули полномочия по контролю и надзору. Если инспекция получает обращения по любому кейсу — обязаны реагировать. Если по результатам проверок обнаружат нарушения, то выданные ранее разрешительные документы будут аннулированы", — сообщила Наталья Козловская.

Ранее мы детально поясняли, что ждет строительный рынок после ликвидации ГАСИ.

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