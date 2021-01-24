Первая в ЕС: Германия будет бороться с COVID лекарством на основе антител

Фото: Йенс Шпан (flickr.com/boellstiftung)

Германия первой в Европейском союзе начнет использовать препарат для лечения коронавируса на основе моноклональных антител. Ранее такое лекарство применяли при лечении заразившегося коронавирусом 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в интервью изданию Bild am Sonntag.

По его словам, немецкое правительство уже закупило 200 тысяч доз препарата. На это власти выделили 400 млн евро.

Министр отметил, что препарат начнут использовать в Германии уже со следующей недели. Первым делом препарат поступит в университетские клиники.

"Введение этих антител на ранней стадии может помочь предотвратить тяжелое течение болезни у пациентов с высоким уровнем риска", - отметил Шпан.

По его словам, моноклональные антитела действуют "как пассивная вакцинация".

Глава немецкого Минздрава не назвал производителя препарата, однако, как отмечает издание, речь идет о средстве, которое ранее применялось при лечении Трампа.

Отметим, Дональду Трампу во время лечения от COVID давали среди прочего препарат компании Regeneron, который представляет собой экспериментальный коктейль из моноклональных антител.

Ранее сообщалось, что Германия рассчитывает получить 3 млн доз вакцины от COVID производства AstraZeneca.

Кроме того, недавно в Германии выявили "бразильский" штамм коронавируса. Инфицированный вернулся из Бразилии во Франкфурт-на-Майне. Мутацию выявили с помощью ПЦР-теста.