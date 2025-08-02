Перукар зменшив свою вагу вдвічі без спортзалу та дієт: ось як йому це вдалось

Англієць Джош Хілтон важив 127 кг і він зменшив свою вагу вдвічі без спортзалу та ін'єкцій для схуднення. Все після цього, як позбувся своєї звички часто їсти фастфуд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт The Mirror .

Чому чоловік вирішив схуднути

31-річний перукар раніше носив розмір одягу 2XL і щодня харчувався у закладах швидкого харчування, включаючи McDonald's та KFC, одночасно поглинаючи три літри Coca-Cola з високим вмістом жиру.

З 1 січня 2024 року він почав змінювати свій спосіб життя. Замість того, щоб ходити в спортзал чи вдаватися до ін'єкцій для схуднення, Джош повністю змінив свої харчові звички та створив дефіцит калорій. Він відмовився від їжі на винос, чіпсів, шоколаду та тістечок на користь страв, багатих на білок, клітковини, свіжих фруктів та овочів.

Протягом наступних 12 місяців Джошу вдалося зменшити вагу тіла вдвічі.

"Я не міг сісти в машину, якщо поруч була інша машина, через мій живіт - це було ніяково та принизливо. Повсякденне життя було справді незручним", - розповів чоловік.

Джош Хілтон до та після схуднення (фото: mirror.co.uk)

Тепер Джош почуває себе набагато впевненішим, його сон та стан шкіри покращилися.

За його словами, раніше він пробував численні дієти, але жодна з яких не виявилася ефективною. Однак, п ісля успішного підходу до дефіциту калорій йому вдалось схуднути.

"Перше, що люди запитують, це чи робив я укол для схуднення. Я нічого не маю проти цього, але іноді важка праця не цінується - це був виключно дефіцит калорій", - сказав він.

Як змінилось харчування

Перукар зізнався, що схуднення - це процес не швидкий і до нього потрібно підходити правильно.

"Я знаю, що це звучить банально, але робіть це повільно. Якщо ви правильно збалансуєте дефіцит калорій, то зможете їсти, що хочете і все одно будете худнути", - пояснив англієць.

План харчування зараз у нього такий:

сніданок - нежирний йогурт з фруктами та медом або каша

обід - картопля запечена в мундирі, з квасолею та сиром або салат

вечеря - паста, білкові страви, овочі

перекуси - фрукти, низькокалорійні шоколадні цукерки

Джош Хілтон до та після схуднення (фото: mirror.co.uk)