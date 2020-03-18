В Перу ввели комендантский час из-за коронавируса

Президент Перу Мартин Вискарра объявил общенациональный комендантский час для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Garda.

Согласно распоряжению, лица, проживающие в Перу, должны оставаться в своих домах с 20:00 до 5:00 (по местному времени) каждую ночь до завершения чрезвычайного положения (ЧП) в стране. Комендантский час вступил в силу сегодня.

Напомним, 15 марта из-за коронавируса Перу объявила ЧП на 15 дней . Страна закрыла границы для иностранцев. Президент Перу заявил, что на время чрезвычайного положения все граждане обязаны самоизолироваться. Все государственные и частные школы в стране остаются закрытыми до понедельника, 30 марта.

На сегодняшний день в Перу зарегистрировано 145 подтвержденных случаев COVID-19. О смертях от вируса не сообщалось.

Ранее РБК-Украина писало, что комендантский час в связи с пандемией коронавируса объявили в Чили. Президент Себастьян Пиньера также объявил в стране "режим катастрофы" и вывел на улицы военных.