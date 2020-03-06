В Перу подтвердили первый случай коронавируса

В Перу подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Peru21.

По словам президента страны

ученые Австралийского национального университета смоделировали семь сценариев влияния эпидемии коронавируса на мировую экономику. В частности, ученые прогнозируют потерю глобального ВВП в размере 2,4 трлн долларов, с предполагаемым числом погибших в 15 млн человек.

Добавим, что по состоянию на утро 6 марта коронавирусом заболели почти 100 тыс. человек в мире. При этом более 80 тыс. случаев заболевания зафиксированы в Китае. Более 55 тыс. человек излечились.