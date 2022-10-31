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Перспективні та з досвідом. В ЗСУ відібрали пілотів для навчань на винищувачах західного зразка

Фото: У Повітряних силах ЗСУ відібрали пілотів для навчань на винищувачах західного зразка (facebook.com/kpszsu)
Автор: Олег Васьків

В ЗСУ визначили десякти пілотів, які навчатимуться керувати винищувачами західного зразка. Мовиться про молодих, перспективних військових зі знанням англійської мови та потужним бойовим досвідом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АрміяInform.

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що питання літаків типу F15, F16 - дуже нагальне. Його потрібно порушувати.

"Українські льотчики готові хоч завтра виїхати на навчання. Справа - за західними партнерами, які повинні остаточно визначитися з винищувачами, що можуть бути надані Україні", - зазначив прессекретар.

За його словами, нинішня авіація - МіГи та Су - ще радянських зразків і не відповідає військовим загрозам, що несе країна-окупант, обстрілюючи наші міста потужними крилатими ракетами.

"Для прискорення темпів такого забезпечення військово-політичне керівництво і дипломатія працюють на всіх напрямках", - додав Ігнат.

Нагадаємо, 30 жовтня Повітряні сили ЗСУ збили на півдні російський шурмовик Су-25.

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