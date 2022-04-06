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Персонал армии оккупантов жалуется на инфляцию и угрожает судиться с Минобороны РФ, - разведка

Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Гражданский персонал российской армии жалуется на инфляцию. Отмечается, что профсоюзы угрожают судами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

"Отсутствие индексации заработной платы в условиях ускоренной до беспрецедентных значений инфляции открывает крайне негативное влияние на социально-экономический, и, как следствие, морально-психологическое воздействие на гражданский персонал", говорится в письме председателя архангельского комитета "профсоюза гражданского персонала ВС РФ", – сообщает разведка.

В российском ВПК начинают назревать социальные возмущения из-за стремительного падения заработков и уровня жизни. Сообщается, что это логическое следствие астрономических затрат на войну и невозможности обеспечить стабильные поступления в бюджет из-за международных санкций и падения экономики.

Также "в связи с безрезультатностью многочисленных письменных обращений в адрес министерства обороны и правительства РФ по вопросам повышения уровня заработной платы гражданского персонала" предлагается обращение по этим вопросам в верховный суд РФ.

Отмечается, что основным требованием является "обязать правительство и Министерство обороны провести индексацию заработной платы".

Кроме того, как это поможет наполнить российский бюджет, авторы обращения не уточняют.

Персонал армии оккупантов жалуется на инфляцию и угрожает судиться с Минобороны РФ (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Ранее мы сообщали, что разведка обнародовала список оккупантов, которые совершали преступления в Киевской области.

Также мы писали, что разведка заявила, что Россия снова перебрасывает в Украину военных, совершавших зверства в Буче.

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