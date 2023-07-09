Перший володар "Золотого м'яча" з Іспанії помер у 88 років

Культовий виконавець 50-х і 60-х помер у неділю, 9 липня. Він був першим уродженцем Іспанії, який здобув найпрестижніший індивідуальний приз у футболі.

Суарес Мірамонтес тріумфував у п'ятому голосуванні, організованому виданням France Football. У боротьбі за "Золотий м'яч" за підсумками 1960 року він випередив угорця Пушкаша ("Реал") і німця Зеєлера ("Гамбург"). Четвертим став Альфредо Ді Стефано – аргентинець із паспортом Іспанії, який раніше двічі забирав приз.

"Золотий м'яч" Суарес Мірамонтес здобув у футболці "Барселони", але головним клубом його ігрової кар'єри став міланський "Інтер". Там він провів 9 сезонів поспіль у 1961-1970 рр. Згодом тричі повертався до "нерадзуррі" в ролі тренера.

Хто такий Луїс Суарес Мірамонтес

Уродженець Галісії, вихованець "Депортіво" з Ла-Коруньї. Дебютував на дорослому рівні в лавах рідної команди в сезоні 1953/54.

За рік перебрався до "Барселони". Попервах захищав кольори резервної команди каталонців – "Кондала". Двічі став чемпіоном Іспанії з "блаугранас", здобув по два Кубка Іспанії та Кубка ярмарків. У 1961-му став найдорожчим футболістом планети – "Барса" продала іспанця в "Інтер" за 142 тисячі фунтів.

Розцвів у складі міланців. Виграв із "нерадзуррі" 3 Скудетто, два Кубка чемпіонів та два Інтерконтинентальних кубка. Останні роки ігрової кар'єри провів у генуезькій "Сампдорії". Зі збірною Іспанії тріумфував на Євро-1964.

Суарес-тренер особливої слави не здобув. Вершиною кар'єри для нього став вихід на чолі збірною Іспанії на ЧС-1990. Там "Фурія Роха" виграла групу, але в 1/8 фіналу вилетіла від Югославії в овертаймі (1:2).