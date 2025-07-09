Перший випадок: Туреччина заблокувала Grok від Ілона Маска за образи Ердогана

У середу турецький суд постановив обмежити доступ до частини контенту Grok - чат-бота компанії xAI, створеної Ілоном Маском.

На думку влади країни, штучний інтелект нібито генерував образливі відповіді на адресу президента Реджепа Таїпа Ердогана, засновника Турецької Республіки Мустафи Кемаля Ататюрка та релігійних цінностей.

Генпрокуратура Анкари оголосила про початок офіційного розслідування. Це перший в країні випадок блокування ШІ-контенту за законом. За турецьким законодавством, образи на адресу президента, Ататюрка чи релігії є кримінальним злочином, що може каратися до 4 років тюрми.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, Grok нібито генерував спірні відповіді, коли йому ставили запитання турецькою мовою. Рішення про блокування було ухвалено після звернення Управління інформаційних технологій (BTK).

Коментарів від компанії X чи Ілона Маска поки немає.