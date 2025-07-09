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Перший випадок: Туреччина заблокувала Grok від Ілона Маска за образи Ердогана

Середа 09 липня 2025 12:39
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Перший випадок: Туреччина заблокувала Grok від Ілона Маска за образи Ердогана Фото: Туреччина заблокувала чат-бот Grok (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Туреччині заблокували розроблений компанією xAI Ілона Маска чат-бот зі штучним інтелектом Grok. Причина - образливі відповіді про президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У середу турецький суд постановив обмежити доступ до частини контенту Grok - чат-бота компанії xAI, створеної Ілоном Маском.

На думку влади країни, штучний інтелект нібито генерував образливі відповіді на адресу президента Реджепа Таїпа Ердогана, засновника Турецької Республіки Мустафи Кемаля Ататюрка та релігійних цінностей.

Генпрокуратура Анкари оголосила про початок офіційного розслідування. Це перший в країні випадок блокування ШІ-контенту за законом. За турецьким законодавством, образи на адресу президента, Ататюрка чи релігії є кримінальним злочином, що може каратися до 4 років тюрми.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, Grok нібито генерував спірні відповіді, коли йому ставили запитання турецькою мовою. Рішення про блокування було ухвалено після звернення Управління інформаційних технологій (BTK).

Коментарів від компанії X чи Ілона Маска поки немає.

Скандальний Grok

Нагадаємо, днями Чат-бот Grok Ілона Маска розмістив скандальні висловлювання щодо Адольфа Гітера і Голокост. Компанія вживає фільтраційних заходів.

Минулих вихідних чат-бок Grok було оновлено і програма розпочала більш ефективну боротьбу з російською пропагандою.

У листопаді 2023 року Маск оприлюднив у соцмережі Х антисемітський допис. Він звинуватив членів єврейської громади у просуванні "діалектичної ненависті" проти білих людей.

Після цього низка всесвітньо відомих компаній призупинили діяльність у соцмережі Х.

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Туреччина Ілон Маск
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