Перший транш з активів РФ і арешт підозрюваного у вбивстві Фаріон: новини за 26 липня

Європейський Союз виділив перший платіж на підтримку України в розмірі 1,5 мільярда євро, отриманий з прибутку від заморожених активів Росії. Тим часом суд відправив під варту 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.

Війна Росії проти України: останні новини

ЄС виділив Україні перший транш у 1,5 млрд євро із заморожених активів РФ

Вчора, 26 липня, Європейський Союз виділив перший платіж на підтримку України в розмірі 1,5 мільярда євро, отриманий від заморожених російських активів.

Доходи, отримані операторами ЄС і центральними депозитаріями цінних паперів (ЦДЦП) від заморожених російських суверенних активів, було передано Euroclear Єврокомісією як перший транш 23 липня.

Тепер ці кошти будуть спрямовані через Європейський фонд миру і Фонд для України для зміцнення військового потенціалу України та сприяння відновленню країни.

Заморожування активів російського Центробанку стало результатом санкцій ЄС проти Росії у відповідь на її агресивну війну проти України. Доходи, отримані операторами ЄС, не належать Росії та зберігаються в центральних депозитаріях. Тепер ЄС почав направляти ці кошти в Україну.

Підозрюваному у вбивстві Фаріон обрали запобіжний захід

Затриманому 18-річному хлопцю, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, обрали запобіжний захід. Суд у Львові вирішив відправити фігуранта під варту на два місяці без права внесення застави.

Підозрюваний перебуватиме під вартою у Львові. Зазначимо, що адвокат підозрюваного просив суд обрати йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, аргументуючи це недостатньою кількістю доказів, які свідчать про причетність до злочину. Однак суд задовольнив клопотання прокурора.

Після судового засідання, спілкуючись з журналістами, адвокат підозрюваного Ігор Сулима заявив, що буде подавати апеляцію на рішення суду. У відповідь на питання РБК-Україна адвокат пояснив, що вважає рішення суду необґрунтованим.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон не визнав своєї провини.

У Парижі пройшла церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024

У п'ятницю, 26 липня, у Парижі пройшла церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024. Масштабний захід відбувся на відкритому просторі, на березі річки Сена.

Змагання у столиці Франції проходитимуть з 26 липня по 11 серпня. Цього року на світовий турнір з'їхались понад десять тисяч спортсменів з різних куточків світу.

Серед них розіграють майже 330 комплектів нагород у 32 різних видах спорту.

Нашу країну на змаганнях представлятимуть 140 спортсменів з 23 видів спорту. Найбільше представників буде з легкої атлетики - 25.

Детальніше про церемонію відкриття Олімпійських ігор-2024 у Парижі у матеріалі РБК-Україна.

Сили оборони уразили аеродром "Саки"

Вночі, 26 липня, Сили оборони завдали удару по аеродрому "Саки", який розташований на території тимчасово окупованого Криму.

Як відзначили в Генштабі ЗСУ, Сили оборони продовжують знищувати військову інфраструктуру ворога. Цієї ночі було завдано удар по аеродрому "Саки", який РФ використовує для контролю повітряного простору, акваторії Чорного моря й завдання ударів авіаційними засобами ураження по території України.

"Інформація щодо наслідків удару уточнюється. Важливо зазначити, що летовище прикривали "сучасні" російські засоби ППО, які вкотре не змогли захистити важливий військових об’єкт РФ", - додали в Генштабі.

Пентагон виявив бухгалтерські помилки у допомозі для України на 2 млрд доларів

Пентагон виявив додаткові помилки на суму 2 млрд доларів у своїх розрахунках щодо боєприпасів, ракет та іншого обладнання, відправленого в Україну, що збільшило неправильно оцінені матеріали до 8,2 млрд доларів.

Міністерство оборони США зіткнулося з труднощами в точній оцінці оборонних статей, відправлених в Україну, через нечіткі бухгалтерські визначення, як показав новий звіт Рахункової палати уряду (GAO).

У 2023 році Пентагон заявив, що співробітники використовували "відновлювальну вартість" замість "знеціненої вартості" для підрахунку мільярдів матеріалів, відправлених в Україну. Помилка на 6,2 млрд доларів створила можливість для відправки Києву ще мільярдів доларів.

Пентагон повідомив GAO, що відтоді було виявлено ще 2 млрд доларів завищень. У результаті, додаткове озброєння на 2 млрд доларів може бути відправлено в Україну для покриття обсягу допомоги, схваленого адміністрацією президента Джо Байдена.

На думку GAO, розпливчасте визначення вартості в Законі про іноземну допомогу та відсутність конкретного керівництва з оцінки президентських повноважень щодо скорочення чисельності особового складу призвели до невідповідностей у даних про вартість військової допомоги.

В одному з прикладів, наведених у звіті GAO, 10 автомобілів було оцінено в 7 050 000 доларів, тоді як підтверджувальна документація показувала, що їх мали оцінити в нуль - їхню чисту балансову вартість.

Скандал у 59-й бригаді: частину командування притягнули до відповідальності після перевірки

В Україні відбулася службова перевірка у 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка після відповідного заклику парамедика Катерини Поліщук з позивним "Пташка".

Як зазначили у Військовій службі правопорядку, у бригаді провели роботу з командирами підрозділів, особовим складом, перевірили ухвалені рішення та бойові розпорядження командування. Також було досліджено питання організації виконання бойових завдань.

Робоча група, яка проводила перевірку, не виявила випадків злочинних наказів. Але були виявлені окремі факти управлінських рішень та фактори, які можуть негативно впливати на виконання військових завдань.

"З метою недопущення такого надалі, керівництвом ЗСУ вжито належних рішень та вжито низку заходів, спрямованих на попередження подібних випадків. Окремих посадових осіб командування бригади притягнуто до відповідальності", - уточнили у Військовій службі правопорядку.