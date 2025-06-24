Перший симптом деменції після 40: з'являється за 7 років до постановки діагнозу

Нове дослідження вчених повідомило про одну ознаку після 40 років, яка свідчить про подальший розвиток деменції.

Про що саме йдеться, розповідає РБК-Україна з посиланням на Strona Zdrowia.

Що показало дослідження про розвиток деменції

Нове дослідження показує, що люди з розладами настрою після 40 років, можуть мати більший ризик розвитку деменції, що пов'язано з наявністю вищих рівнів білків бета-амілоїду та тау-біотика в мозку.

Ці аномальні рівні білків можна виявити за роки до появи перших симптомів деменції, що підкреслює необхідність ранньої діагностики та втручання. Розлади настрою в пізньому віці, такі як депресія та біполярний розлад, можуть суттєво впливати на якість життя.

Дослідження показують, що люди з психічними розладами мають більший ризик розвитку деменції.

"У клінічній практиці ми часто спостерігаємо випадки, коли пацієнти, у яких розвиваються розлади настрою пізніше в житті після 40 років зрештою розвивають деменцію", - зазначає головний дослідник Національних інститутів квантової науки Кейсуке Такахата.

Він пояснює, що існує поширена думка, що такі розлади можуть бути ранніми ознаками нейродегенерації. Посмертні сканування мозку показують, що депресія та деменція у літньому віці мають спільні патології, хоча механізми залишаються незрозумілими.

Шкідливі білки руйнують мозок у людей з депресією та деменцією пізнього віку

У новому дослідженні Такахата та його команда виявили, що у людей з розладами настрою пізнього віку в мозку спостерігається вищий рівень білків бета-амілоїду та тау-протеїну, які є ознаками хвороби Альцгеймера та інших нейродегенеративних захворювань.

Наукова робота показала, що ці аномальні рівні білків можна виявити за роки до появи традиційних симптомів деменції. У дослідженні взяли участь 99 дорослих учасників, 52 з яких мали розлади настрою пізнього віку, а 47 служили контрольною групою.

Учасникам було проведено позитронно-емісійну томографію (ПЕТ) для виявлення наявності бета-амілоїду та тау-протеїну. Крім того, дослідники проаналізували зразки тканини мозку з 208 розтинів (посмертних) випадків різних нейродегенеративних захворювань.

Дослідження показало, що приблизно у 50% учасників з розладами настрою в пізньому віці спостерігалося накопичення тау-белку, а у 29% - відкладення амілоїду, що значно вищий відсоток, ніж у контрольній групі.

Психічні розлади можуть проявлятися вже за 7 років до симптомів деменції

Висновки Такахати свідчать про те, що симптоми розладу настрою можуть проявлятися задовго до клінічного початку деменції, в середньому більш ніж на 7 років раніше. Це говорить про те, що розлади настрою можуть бути першими клінічними показниками триваючого нейродегенеративного процесу.

Експерт наголошує, що визнання цієї можливості може допомогти змінити клінічні підходи, включивши деменцію до диференціальної діагностики нових розладів настрою у людей похилого віку.