Перші хвилини після обстрілу Києва: з’явилось відео з бодікамер патрульних
В ніч на четвер, 31 липня, російські загарбники завдали масованого й комбінованого обстрілу Києва. Внаслідок удару є загиблі й поранені.
Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.
"Цю ніч мешканці та гості столиці провели під звуки смертоносних ракет і безпілотників. Увесь час патрульні були поруч: евакуювали поранених, передавали їх медикам, деблокували людей із завалених квартир, огороджували місця обстрілів та допомагали рятувальникам ліквідовувати загоряння", - заявив він.
Він додав, що росіяни цинічно зруйнували житлові будинки, автівки, нежитлові приміщення й інші об’єкти інфраструктури.
"Ліквідація наслідків обстрілів триває. Усі спецслужби працюють у посиленому режимі, щоб урятувати людей, які можуть залишатися під завалами", - заявив Олексій Білошицький.
Удар по Києву 31 липня
У ніч на 31 липня Київ зазнав масованого комбінованого обстрілу з боку російських військ - по місту вдарили ракетами та дронами-камікадзе. Найбільше постраждали Святошинський, Солом’янський, Голосіївський і Шевченківський райони.
У Святошинському районі ракета влучила просто в багатоповерхівку, повністю зруйнувавши один із під’їздів. Під уламками досі триває пошук постраждалих, на місці працюють рятувальники, лікарі та аварійні служби.
Удар пошкодив понад сотню об’єктів - постраждали не тільки житлові будинки, а й школи, лікарні, дитячі садки та університет. Частина міських вулиць і проспектів досі перекрита.
За попередніми оцінками, ворог застосував понад 300 дронів і не менше восьми ракет. Попри роботу ППО, частина ворожих цілей прорвалася, спричинивши серйозні руйнування. Імовірно, Росія використала реактивні безпілотники, які складно збивати через їхню високу швидкість.
Більш детально про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.