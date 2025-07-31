Перші хвилини після обстрілу Києва: з’явилось відео з бодікамер патрульних

В ніч на четвер, 31 липня, російські загарбники завдали масованого й комбінованого обстрілу Києва. Внаслідок удару є загиблі й поранені.

Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Цю ніч мешканці та гості столиці провели під звуки смертоносних ракет і безпілотників. Увесь час патрульні були поруч: евакуювали поранених, передавали їх медикам, деблокували людей із завалених квартир, огороджували місця обстрілів та допомагали рятувальникам ліквідовувати загоряння", - заявив він.

Він додав, що росіяни цинічно зруйнували житлові будинки, автівки, нежитлові приміщення й інші об’єкти інфраструктури.

"Ліквідація наслідків обстрілів триває. Усі спецслужби працюють у посиленому режимі, щоб урятувати людей, які можуть залишатися під завалами", - заявив Олексій Білошицький.