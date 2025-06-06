Перші хвилини після обстрілу Києва: з’явилось відео з бодікамер патрульних

"Київ: ворог підло та цинічно обстріляв столицю. На жаль, є травмовані й загиблі, пошкоджені будинки, заклад освіти та автомобілі", - повідомили правоохоронці.

За їх даними, на відео показані перші хвилини з бодікамер патрульних після обстрілу житлового будинку в Солом’янському районі.

В поліції наголосили, що патрульні та рятувальники допомагали людям залишити оселі, супроводжували їх до безпечного місця.

"Ми надавали необхідну допомогу та забезпечували під’їзд спецтранспорту. Дякуємо нашим Силам оборони, Повітряним силам ЗСУ, мобільним групам, поліцейським, медикам, рятувальникам - усім, хто щоночі стоїть між життям і смертю, хто рятує, допомагає, евакуює, нерідко цінною власного життя. Наші щирі співчуття команді ДСНС та родинам загиблих рятувальників...", - зазначили в поліції.