Перша жертва війни: як Росія 11 років тому у Криму вбила прапорщика Сергія Кокуріна

18 березня 11 років тому росіяни під час захоплення фотограмметричного центру у Сімферополі вбили прапорщика Сергія Кокуріна. Він став першою жертвою серед військовослужбовців під час російсько-української війни.

Що відомо про Сергія Кокуріна

Сергій Кокурін народився в Сімферополі 1 січня 1978 року. Навчався у місцевій школі, згодом вступив на військову службу. У 19-річному віці склав присягу на вірність Україні.

Спершу служив у Сімферопольському об'єднаному військовому комісаріаті. А з літа 2013 року став начальником служби тилу 13-й фотограмметричного центру Військово-топографічної служби України та навігації Головного управління оперативного забезпечення ЗСУ.

За свої заслуги перед батьківщиною Сергія не раз нагороджували відзнаками від Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача ЗСУ.

На момент вторгнення Росії у Крим Кокуріну було 36 років. Він з дружиною Оленою виховував 4-річного сина й готувався до поповнення у родині. Через два місяці після загибелі у Кокуріна народився син, якого дружина в честь свого чоловіка назвала Сергієм. Родина полеглого прапорщика згодом виїхала з Криму в Одесу.

Як загинув прапорщик

16 березня 2014 року у Криму пройшов так званий "референдум", де люди начебто проголосували за приєднання до РФ. Росія це позиціонувала, як "добровільне волевиявлення" і розповідала, що взяла "Крим без жодного пострілу".

18 березня Сергій Кокурін перебував на спостережній вежі на території автопарку 13-го фотограмметричного центру. Близько 100 озброєних окупантів оточили військову частину, російський снайпер двічі вистрілив у прапорщика. Одна куля влучила у серце, інша - в голову. Під час штурму також поранили капітана ЗСУ Валентина Федуна, але він вижив.

Згодом підполковник ЗСУ Володимир Щурик розповідав, що українські військові не передбачали, що росіяни будуть зі зброєю штурмувати фотограметричнний центр, оскільки це був більше науковий підрозділ, ніж бойовий. Також до цього у Сімферополі не було випадків збройного захоплення.

Сергія Кокуріна поховали у Сімферополі (фото: Facebook/ Gidnist natsiyi)

Російські ЗМІ одразу почали поширювати фейки про те, що Кокуріна вбили самі ж українці, оскільки це не вписувалося у міф Путіна про беззбройне захоплення півострова. Втім, слідство показало, що у прапорщика вистрелили з автомата калібру 5,45 мм, а в українських військових на той момент були лише пістолети калібру 9 мм.

Сергія Кокуріна поховали на сімферопольському кладовищі Абдал. Він став першим військовим, який загинув під час російсько-української війни. Першою цивільною жертвою вважається кримський татарин Решат Аметов, якого викрали під час протесту проти анексії на початку березня 2014 року, а через два тижні знайшли вбитим.

Могила Сергія Кокуріна (фото: Книга пам'яті загиблих за Україну)

У липні 2014 року Україна посмертно нагородила Сергія Кокуріна орденом "За мужність" III ступеня. У 2015 році в Одесі колектив фотограмметричного центру Головного управління оперативного забезпечення ЗСУ відкрив на території частини пам'ятник загиблим топографам і меморіальну дошку пам'яті Кокуріна.

Пам'ятна дошка на честь Сергія Кокуріна (фото: Книга пам'яті загиблих за Україну)