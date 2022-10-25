Перша від початку війни: в Росії відкрили справу щодо образи українців

Видання повідомляє, що у пред'явленому Карнишову звинуваченні сказано, що він розмістив публікацію у соціальній мережі з негативною оцінкою "групи осіб, об'єднаних за ознакою приналежності до національності українці". Раніше цього чоловіка вже штрафували на 10 тисяч рублів за образу за національною ознакою, а у вересні поточного року суд в Омську засудив його до двох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном в один рік, визнавши винним у порушенні ненависті до жінок. У жовтні Карнишов був внесений до реєстру екстремістів та терористів.

Як повідомляє видання, кримінальна справа проти Миколи Карнишова - перша з початку війни, пов'язана із порушенням ненависті до українців, при тому, що багато представників російської влади, прокремлівські журналісти та блогери регулярно дозволяють собі подібні висловлювання.

Раніше подібні вискасування дозволяли собі голова Чечні Рамзан Кадиров, телеведучий Володимир Соловйов та екс-директор мовлення російською мовою телеканалу Russia Today Антон Красовський.