"Перша у світі": де в Європі запускають планову вакцинацію проти гонореї та навіщо

В одній з країн Європи планують запровадити планову програму вакцинації проти гонореї. Наголошується, що вона стане "першою у світі".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Guardian .

Чим небезпечна гонорея та які її симптоми

Гонорею відносять до найпоширеніших бактеріальних інфекцій у світі.

Вона супроводжується запаленням сечостатевих органів людини та у деяких випадках може поширюватися до інших органів тіла (призводячи до ускладнень і патологій).

Симптоми цієї венеричної інфекційної хвороби можуть включати:

зелені або жовті виділення;

біль під час сечовипускання;

біль і дискомфорт у прямій кишці.

У жінок можуть спостерігатись також:

біль внизу живота;

кров'янисті виділення між менструаціями.

При цьому у багатьох людей симптоми хвороби можуть бути відсутні, що значно ускладнює ранню діагностику.

Де й навіщо запроваджують планову вакцинацію

У Великій Британії гонорея є другою за поширеністю бактеріальною інфекцією, що передається статевим шляхом.

Кількість випадків гонореї в Англії у 2023 році перевищила 85 000, що є найвищим показником від початку ведення обліку в 1918 році. Саме там планують запровадити планову вакцинацію проти хвороби.

Спеціалісти наголошують, що у країні зростає кількість випадків, коли ця хвороба виявляється стійкою до антибіотика цефтріаксону - "першої лінії" лікування.

Вчені пояснюють: це означає, що бактерія, яка викликає захворювання, розвинула здатність виживати та розмножуватися навіть під впливом антибіотика.

"Деякі випадки також класифікуються як "екстенсивно лікарсько-резистентні" (XDR) - що означає, що інфекція не реагувала на цефтриаксон або "другу лінію" лікування", - додали у виданні.

Так, між січнем 2024 року та березнем 2025 року, Агентство з охорони здоров'я Великої Британії (UKHSA) зафіксувало:

17 випадків гонореї, резистентної до цефтриаксону:

9 випадів XDR (порівняно з 5 випадками між 2022 і 2023 роками).

Яку вакцину використовуватимуть проти гонореї

За словами доктора Аманди Дойл (директора з питань первинної медичної допомоги та громадських послуг Національної служби охорони здоров'я Великої Британії (NHS), запровадження планової вакцинації проти гонореї стане "знаковим моментом для сексуального здоров'я".

Зазначається, що такий крок спрямований на боротьбу зі зростанням рівня інфекцій, що передаються статевим шляхом.

"Запуск першої у світі планової вакцинації проти гонореї є величезним кроком вперед для сексуального здоров'я. Це матиме вирішальне значення для захисту людей, допомагаючи запобігти поширенню інфекції та знизити зростання кількості штамів бактерій, стійких до антибіотиків", - пояснила експерт.

Уточнюється, що вакцину під назвою 4CMenB вже застосовують проти менінгококової хвороби B (серйозної бактеріальної інфекції, яка може спричинити менінгіт та сепсис).

Вона використовується в рамках звичайної програми дитячої вакцинації та вводиться немовлятам: у віці 8 тижнів, 16 тижнів та одного року.

З огляду на наявність у цій вакцині білків Neisseria meningitidis (бактерії, яка викликає менінгококове захворювання, та тісно пов'язана з Neisseria gonorrhoeae, що викликає гонорею), вона знизить ризик зараження цією венеричною хворобою, хоча і не зможе виключити її на 100%.

Згідно з дослідженням Об'єднаного комітету з вакцинації та імунізації (JCVI), вакцина 4CMenB має ефективність проти гонореї в межах від 32,7% до 42%.

Водночас у JCVI наголошують: вакцинація буде корисною для захисту від інфекції в майбутньому.

Коли та як впроваджуватимуть вакцинацію в Англії

Доктор Дойл повідомила, що команди NHS по всій країні наполегливо працюють:

над плануванням впровадження такої ініціативи;

над забезпеченням швидкого початку вакцинації.

Уточнюється, що пацієнтів, які відповідають вимогам спеціалістів, буде визначено вже найближчими тижнями.

Після цього з ними зв'яжуться та запропонують зробити щеплення через місцеві служби сексуального здоров'я з 1 серпня.

Під час прийому пацієнтам запропонують також щеплення від мпоксу (віспи мавп), вірусу папіломи людини (ВПЛ) та гепатитів А та В.

"Це впровадження не тільки забезпечить необхідний захист тим, хто його найбільше потребує, але й зробить Велику Британію першою країною у світі, яка пропонує цей захист, а також світовим лідером у захисті людей від гонореї", - наголосила доктор Сема Мандал з UKHSA.

Тим часом британський міністр охорони здоров'я Ешлі Далтон закликала людей скористатися такою пропозицією, щоб "не лише захистити один одного, але й допомогти подолати зростаючу загрозу стійкості до антибіотиків".

"Зосереджуючись на тих, хто найбільше ризикує, ми можемо знизити рівень передачі цієї неприємної хвороби, яку стає все важче лікувати. А також запобігти тисячам випадків впродовж наступних кількох років", - підсумувала вона.