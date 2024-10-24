Перша аптека в Україні почала вакцинацію від грипу: як зробити щеплення

Міністерство охорони здоров'я створило механізми проведення в аптеках України вакцинації проти грипу. Перший аптечний пункт, де можна зробити щеплення, доступний в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОЗ.

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Навіщо в аптеках України дозволили вакцинацію

27 лютого 2024 року Кабінет міністрів ухвалив постанову №213 про внесення змін до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики. Документ регламентував питання вакцинації в аптечних закладах подібно до того, як це відбувається у країнах ЄС та США

У МОЗ розповіли, що ініціатива щодо впровадження вакцинації громадян в аптечних закладах України:

спрямована на покращення доступу українців до цієї медичної послуги

підвищує загальний рівень охоплення щепленнями

дозволяє оперативно реагувати на епідемічні загрози

зменшує навантаження на медичну систему (що особливо актуально в умовах війни)

сприяє зміцненню громадського здоров'я та здоров'я кожного окремо

"Вакцинація в аптеках - важливий євроінтеграційний крок, який свідчить про готовність України модернізувати систему охорони здоров'я для ще більш ефективного реагування на епідеміологічні виклики відповідно до кращих світових стандартів", - розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Віктор Ляшко вакцинувався від грипу в аптеці (фото: moz.gov.ua)

В яких аптеках можна отримати щеплення

За словами посадовця, після схвалення урядом всіх необхідних регуляторних змін, справа за аптеками.

"Очікуємо на активне долучення самих аптек, адже від цього напряму залежить масштабування ініціативи. Це саме той випадок, коли ефективне партнерство держави та бізнесу є запорукою прогресу... Варто не забувати: щорічна вакцинація - найдієвіший спосіб профілактики грипу", - наголосив міністр.

У прес-службі відомства пояснили, що аптеки, в яких будуть проводитися щеплення повинні:

отримати ліцензію МОЗ України на провадження господарської діяльності з медичної практики

забезпечити відповідне матеріально-технічне обладнання

мати окремо організоване приміщення для проведення щеплень пацієнтам

мати зону очікування

Крім того, право на проведення вакцинації в аптеках мають лише ті фармацевти, які пройшли спеціальне навчання (що дозволяє надавати послугу кваліфіковано та безпечно).

З 23 жовтня 2024 року ініціатива стартувала в Києві. Перший аптечний пункт однієї з найбільших мереж країни, яка доєдналася до програми, знаходиться у столиці за адресою: вул. Велика Васильківська, 84/20, приміщення 3.

Саме там - безпосередньо в аптеці - зробити профілактичне щеплення проти грипу може кожен повнолітній українець.

Голова Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт розповів, що можливість отримати щеплення від сезонного грипу в аптеці продемонструвала позитивний ефект у понад 50 розвинених країнах.

"Такий підхід робить послуги вакцинації зручнішими для населення та ще доступнішими. Щоб це стало можливим в Україні, ВООЗ у 2024 році розробила програму тематичного курсу вдосконалення та навчальні матеріали з вакцинації, організувала її пілотне впровадження, та проводитиме контрольні візити для оцінки якості сесій імунізації", - підсумував він.

Зробити щеплення від грипу можна в одній з аптек Києва (фото: moz.gov.ua)

Як зробити щеплення проти грипу в аптеці

Для того, щоб зробити щеплення проти грипу в аптеці, українцям потрібно:

отримати рецепт на вакцину у сімейного лікаря (це можна зробити дистанційно)

звернутися в аптеку, яка отримала ліцензію на проведення вакцинації

придбати вакцину в аптечному пункті

заповнити згоду на проведення щеплення

отримати щеплення безпосередньо в аптеці

зачекати 30 хв після щеплення

отримати довідку про вакцинацію

надати довідку про щеплення своєму сімейному лікарю

У МОЗ нагадали, що вакцинуватися бажано до початку зростання захворюваності на грип (у вересні-жовтні) - щоб утворився імунітет та достатня кількість захисних антитіл.

Водночас уточнюється, що щеплення можна робити й пізніше (навіть якщо у вашому регіоні вже зафіксовано сезонні спалахи грипу).

Після вакцинації надають відповідну довідку (фото: moz.gov.ua)