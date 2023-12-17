Перейшов на бік РФ та очолив пожежну частину: чоловіка засудили на 15 років

Амур-Нижньодніпровський районний суд міст Дніпра визнав колишнього співробітника ДСНС у Донецькій області Артема Цибулю винним у державній зраді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
За даними ЦНС, Цибуля працював заступником начальника 26 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області.
Однак, орієнтовно 12 березня 2022-го в умовах окупації 25-річний чоловік перейшов на бік ворога та очолив пожежно-рятувальну частину утворену в селищі Нікольське, якому окупанти повернули радянську назву Володарське.
Вироком суду зраднику призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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