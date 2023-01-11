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Перевозив гранати та зброю: у Харківській області прикордонники затримали іноземця

Фото: у Харківській області прикордонники затримали іноземця (facebook.com.DPSUkraine)
Автор: Наталія Кава

Прикордонники Харківської області затримали пасажира маршрутного таксі, котрий перевозив зброю та гранати. Він не зміг пояснити, звідки їх взяв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

За даними відомства, прикордонники зупинили для перевірки маршрутне таксі на одному з контрольних постів. Під час огляду багажу пасажирів в речах одного з них було знайдено дві гранати, пристрій для відстрілу гумових куль та мисливський ніж.

Виявилось що речі належать громадянину Азербайджану. Походження цих речей азербайджанець пояснити відмовився. Чоловіка разом з виявленими предметами передали співробітникам Національної поліції.

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