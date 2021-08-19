Переворот в Мьянме: военные убили больше тысячи мирных жителей

AAPP занимается проверкой случаев смерти и массовых арестов при военном режиме в Мьянме. Они сообщили, что число убитых силами безопасности мирных людей достигло 1006 человек.

По его словам, действия военных вредят не только людям, но и всей стране, и ее демократии в целом.