Переворот в Мьянме: военные убили больше тысячи мирных жителей

Число погибших мирных жителей в Мьянме в результате военного переворота достигло 1006. Такую цифру объявили в среду, 18 августа, активисты из Ассоциации помощи политическим заключенным (AAPP).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

AAPP занимается проверкой случаев смерти и массовых арестов при военном режиме в Мьянме. Они сообщили, что число убитых силами безопасности мирных людей достигло 1006 человек.

"Пока военные находятся у власти, они будут продолжать убивать молодых людей, профессионалов, таких как врачи и учителя, мужчин, женщин и детей", - сказал секретарь AAPP Ко Бо Ги.

По его словам, действия военных вредят не только людям, но и всей стране, и ее демократии в целом.