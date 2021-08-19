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Переворот в Мьянме: военные убили больше тысячи мирных жителей

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Мьянма, Четверг 19 августа 2021 06:50
Переворот в Мьянме: военные убили больше тысячи мирных жителей Фото: переворот в Мьянме привел к гибели 1006 мирных жителей (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Число погибших мирных жителей в Мьянме в результате военного переворота достигло 1006. Такую цифру объявили в среду, 18 августа, активисты из Ассоциации помощи политическим заключенным (AAPP).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

AAPP занимается проверкой случаев смерти и массовых арестов при военном режиме в Мьянме. Они сообщили, что число убитых силами безопасности мирных людей достигло 1006 человек.

"Пока военные находятся у власти, они будут продолжать убивать молодых людей, профессионалов, таких как врачи и учителя, мужчин, женщин и детей", - сказал секретарь AAPP Ко Бо Ги.

По его словам, действия военных вредят не только людям, но и всей стране, и ее демократии в целом.

"Они убивают не только наши жизни, но и будущее страны и демократические надежды", - добавил он.

Напомним, что военные в Мьянме продлили режим ЧП еще на два года. Они создали временное правительство.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против военного режима в Мьянме. В черный список попали министры.

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