Переводы в Украину выросли на 30%. Сколько валюты поступило с начала года

Всего по данным НБУ за январь-ноябрь 2021 года в Украину поступило 13922 млн долларов, что на 29,1% больше, чем годом ранее (10787 млн долларов).

Кроме того, денежные переводы в Украину за 11 месяцев превысили поступления за весь 2020 год (11 980 млн долларов).

НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину. В январе-ноябре 2021 года по неформальным каналам в Украину было переведено 6574 млн долларов, что на 2419 млн долларов больше, чем за этот же период годом ранее (4155 млн долларов).