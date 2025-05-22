Переведений у ТЦК. У Львівській області жорстоко побили ветерана війни

За яких обставин сталось побиття ветерана війни

У ТЦК розповіли, що у середу (21 травня), близько 23:00, старший солдат Нестор Дидик брав участь у заходах оповіщення військовозобов'язаних громадян у місті Новий Розділ.

Уточнюється, що Дидик - майданівець, доброволець і ветеран війни, якого за станом здоров'я перевели на службу в ТЦК та СП.

На проспекті Шевченка один із цивільних чоловіків на прохання пред'явити військово-облікові документи відповів хамством і образами.

При цьому вже за кілька хвилин на місце події підбігла група з близько восьми чоловіків, які почали наносити удари військовослужбовцю:

повалили на землю;

били ногами по голові.

"Зупинило нападників лише втручання військовослужбовців", - наголосили у ТЦК.

У результаті ветерана госпіталізувала карета швидкої.

"На цей момент старший солдат перебуває у лікарні, відомо про гематоми на обличчі та перелом ребер. Остаточний діагноз лікарями наразі встановлюється", - повідомили громадянам.

Зазначається, що за даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження по 122 статті Кримінального кодексу України.

Що відомо про постраждалого військовослужбовця

Згідно з інформацією Львівського обласного ТЦК та СП, у 2014 році Нестор Дидик відстоював справедливість на вулиці Грушевського - тоді його життю загрожували кийки та кулі "беркутів".

З лютого 2022 року він став добровольцем у російсько-українській війні - у складі 103 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ боронив країну в Донецькій, Луганській та Харківській областях (впродовж 2022-2023 років).

"Тоді його життю загрожували снаряди окупантів", - зауважили у ТЦК.

Згодом військового за станом здоров'я перевели на службу в ТЦК та СП.

"У 2025 році Дидик продовжує служити українському народові - і тепер його життю вже загрожують кулаки своїх, тих, кого захищав", - наголосили у групі комунікацій Львівського ОТЦК та СП.

Насамкінець громадян застерегли: подібні факти нападу на військовослужбовців не минатимуть для нападників просто так.

"Відповідальність буде невідворотною і з реальними термінами", - підсумували у ТЦК.

Публікація обласного ТЦК та СП (скриншот: facebook.com/lvivobltck)