Переведений у ТЦК. У Львівській області жорстоко побили ветерана війни

У Львівській області жорстоко побили добровольця та ветерана війни. Відомо, що раніше за станом здоров'я він був переведений на службу до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Львівського обласного ТЦК та СП у Facebook.

За яких обставин сталось побиття ветерана війни

У ТЦК розповіли, що у середу (21 травня), близько 23:00, старший солдат Нестор Дидик брав участь у заходах оповіщення військовозобов'язаних громадян у місті Новий Розділ.

Уточнюється, що Дидик - майданівець, доброволець і ветеран війни, якого за станом здоров'я перевели на службу в ТЦК та СП.

На проспекті Шевченка один із цивільних чоловіків на прохання пред'явити військово-облікові документи відповів хамством і образами.

При цьому вже за кілька хвилин на місце події підбігла група з близько восьми чоловіків, які почали наносити удари військовослужбовцю:

повалили на землю;

били ногами по голові.

"Зупинило нападників лише втручання військовослужбовців", - наголосили у ТЦК.

У результаті ветерана госпіталізувала карета швидкої.

"На цей момент старший солдат перебуває у лікарні, відомо про гематоми на обличчі та перелом ребер. Остаточний діагноз лікарями наразі встановлюється", - повідомили громадянам.

Зазначається, що за даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження по 122 статті Кримінального кодексу України.

Що відомо про постраждалого військовослужбовця

Згідно з інформацією Львівського обласного ТЦК та СП, у 2014 році Нестор Дидик відстоював справедливість на вулиці Грушевського - тоді його життю загрожували кийки та кулі "беркутів".

З лютого 2022 року він став добровольцем у російсько-українській війні - у складі 103 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ боронив країну в Донецькій, Луганській та Харківській областях (впродовж 2022-2023 років).

"Тоді його життю загрожували снаряди окупантів", - зауважили у ТЦК.

Згодом військового за станом здоров'я перевели на службу в ТЦК та СП.

"У 2025 році Дидик продовжує служити українському народові - і тепер його життю вже загрожують кулаки своїх, тих, кого захищав", - наголосили у групі комунікацій Львівського ОТЦК та СП.

Насамкінець громадян застерегли: подібні факти нападу на військовослужбовців не минатимуть для нападників просто так.

"Відповідальність буде невідворотною і з реальними термінами", - підсумували у ТЦК.

Публікація обласного ТЦК та СП (скриншот: facebook.com/lvivobltck)