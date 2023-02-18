Пересяде на бронепоїзд, як Кім Чен Ин? В РФ знайшли ще одну залізничну станцію Путіна

Відзначається, що на території Валдайського національного парку під охороною перебуває залізнична станція з вертолітним майданчиком поруч з селом Довгі Бороди. Це найближчий населений пункт до улюбленої Путіним Валдайської резиденції. Троє місцевих жителів повідомили виданню, що станція і спеціальна залізнична гілка до неї побудовані тільки для президента РФ.

"Раніше у Валдая залізниця була в жахливому стані, нею можна було їхати не більше 15-25 км/год. Коли почали готувати залізницю до резиденції на Валдаї, то частину існуючих шляхів, якими мав пройти потяг Путіна, відремонтували, а ті ділянки, куди йому не треба, ремонтувати не стали", - розповів "Проекту" колишній машиніст, який працював на маршруті між Москвою та Санкт-Петербургом.

Він не одноразово, за його словами, бачив спецпотяг Путіна. Станцію та залізницю для Путіна на Валдаї було збудовано 2019 року.

Водночас, за даними супутникових знімків, станція в Ново-Огарьово з'явилася в 2015 році - вона розташована в 400 м від резиденції Путіна в Московській області. Земля під станцією була вилучена з приватної власності на користь ФСО рішенням тодішнього прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва. Сама спецстанція розрахована на невелику кількість вагонів і прихована за високим парканом, на якому через кожні 10 м встановлені камери спостереження. Залізничну гілку, що веде до цієї станції, використовує лише поїзд, яким приїжджає Путін.

Ще одна станція з’явилася 2017 року біля сочинської резиденції "Бочаров ручей". Ця і Новоогарьовська секретні станції обгороджені високим парканом.

Путінський броньований поїзд, як з’ясували журналісти, базується в депо на станції "Москва-Каланчовська". Саме там збудований і спецвокзал для російських VIP-персон. 2017 року до цього вокзалу проклали дорогу для президентського кортежу.