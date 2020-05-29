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Перестрелку в Броварах будут расследовать и как покушение на убийство

Новости » Происшествия     29.05.2020 - 17:16
Перестрелку в Броварах будут расследовать и как покушение на убийство
Фото: задержание участников перестрелки (npu.gov.ua)

Перестрелка получила более тяжелую квалификацию

Утренняя перестрелка в Броварах получила дополнительную квалификацию по более тяжелой статье. Действия участников теперь рассматривают еще и как покушение на массовое убийство.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Сообщается, что действия участников перестрелки дополнительно квалифицировано как покушение на убийство двух и более лиц (ст. 15 и ч. 2 ст.115 Уголовного кодекса).

В полиции отметили, что по состоянию на вторую половину дня задержан 21 участник перестрелки - 11 в Броварах и по пять в Житомирской и Винницкой областях.

Всего в инциденте пострадали три человека, двое из них госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Отметим, в перестрелке принимали участие представители охранной фирмы из Винницкой области, а также "титушки" из Киева. В МВД обвинили полицию Винницы в том, что она допустила выезд вооруженных людей, а начальника областной полиции Юрия Педоса уже отстранили от обязанностей.

Напомним, ранее по факту перестрелки в Броварах открыли три уголовных производства с квалификацией групповое хулиганство с применением оружия, повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

На массовую перестрелку отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который потребовал объяснений от министра внутренних дел Арсена Авакова. Как сообщил источник РБК-Украина, Зеленский не инициировал увольнение главы МВД.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Броварыперестрелкапокушениепреступления
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