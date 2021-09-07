Перестрелка с участием полицейских и мафии в Мексике: погибли четыре нападавших
В Мексике произошла перестрелка между полицейскими и мафией. В результате инцидента погибли четыре нападавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Alonso Herrera.
Нападение на автодороге в Соноре в Мексике привело к тому, что четыре стрелка погибли, а двое полицейских получили ранения.
Власти штата сообщили, что полиции штата, мексиканской армии и Национальной гвардии удалось нейтрализовать вооруженную группу в Питикито.
Огнестрельные ранения также получили двое сотрудников правоохранительных органов.
В результате "красный код" был активирован на севере Соноры, где федеральные и государственные органы интенсифицируют операции с преступной группой, которая находится в этом районе.
"Операция на севере Соноры продолжается, задействован "красный код". Правительственные силы безопасности усилили противодействие местной преступной группы", - уточнили в министерстве общественной безопасности штата.
Генеральная прокуратура Сонора уже открыла дело о расследовании этих событий.