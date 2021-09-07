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Перестрелка с участием полицейских и мафии в Мексике: погибли четыре нападавших

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Мексика, Вторник 07 сентября 2021 06:59
Перестрелка с участием полицейских и мафии в Мексике: погибли четыре нападавших Фото: перестрелка с участием полицейских и мафии в Мексике: погибли четыре нападавших (alonsoherreranoticias-com)
Автор: Анна Полисученко

В Мексике произошла перестрелка между полицейскими и мафией. В результате инцидента погибли четыре нападавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Alonso Herrera.

Нападение на автодороге в Соноре в Мексике привело к тому, что четыре стрелка погибли, а двое полицейских получили ранения.

Власти штата сообщили, что полиции штата, мексиканской армии и Национальной гвардии удалось нейтрализовать вооруженную группу в Питикито.

Огнестрельные ранения также получили двое сотрудников правоохранительных органов.

В результате "красный код" был активирован на севере Соноры, где федеральные и государственные органы интенсифицируют операции с преступной группой, которая находится в этом районе.

"Операция на севере Соноры продолжается, задействован "красный код". Правительственные силы безопасности усилили противодействие местной преступной группы", - уточнили в министерстве общественной безопасности штата.

Генеральная прокуратура Сонора уже открыла дело о расследовании этих событий.

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