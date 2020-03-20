Перенесенный из-за коронавируса чемпионат Европы сохранит название

Чемпионат Европы по футболу, перенесенный с 2020-го на 2021 год из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19, сохранит свое прежнее название Евро-2020. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter UEFA.

Напомним, УЕФА официально объявил о переносе чемпионата Европы-2020 по футболу на лето следующего года. Евро состоится в 2021 году с 11 июня по 11 июля. Турнир будет проходить, как и планировалось, в ряде городов по всему континенту.

Все соревнования под эгидой УЕФА, в том числе товарищеские поединки клубов и сборных, отложены на время карантина. Игры плей-офф отбора на Евро-2020, которые были запланированы на конец марта, могут состояться во время международной паузы в начале июня, если ситуация с пандемией начнет меняться в лучшую сторону.

Решение было принято во время специальной видеоконференции со всеми национальными ассоциациями для решения ситуации с календарем сезона.

В финальную часть Евро-2020 пробилась и сборная Украины. Команда Андрея Шевченко сыграет в группе с Нидерландами и Австрией. Третий соперник должен был определиться после плей-офф Лиги Наций.

Также УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.