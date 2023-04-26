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Переможний триочковий лідера "Атланти" шокував Бостон: момент дня в НБА

Фото: Трей Янг щойно вирішив долю протистояння (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Плеймейкер "Атланти Гокс" Трей Янг опинився на вершині хіт-параду найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Зірковий оборонець вирвав для джорджійців виїзну перемогу над "Бостоном". Янг на останніх секундах із власної половини наблизився з м'ячем до лінії штрафних кидків і виконав спробу на 3 очки з-за дуги. Випад став успішним, а відігратися "Селтікс" не встигли.

Успіх у Массачусетсі (119:117) дозволив "Атланті" загострити боротьбу в серії. Тепер перевага бостонців мінімальна – 3:2. Наступний же поєдинок відбудеться на домашній арені "Гокс" 27 квітня ввечері.

Сам Янг із дабл-даблом став найрезультативнішим у матчі. Він набрав 38 очок, зробив 4 підбирання і віддав 13 передач. На паркеті плеймейкер провів 44 хвилини.

Хто такий Трей Янг

Уродженець Техасу, на студентському рівні захищав кольори "Оклахоми Сунерс". Обраний "Далласом" під п'ятим номером драфту НБА-2018.

"Маверікс" провели обмін Янг-Дончіч із "Атлантою". У лавах "Гокс" проводить п'ятий сезон поспіль. Дворазовий учасник Матчу всіх зірок асоціації, а в складі збірної США U-18 переміг на ФІБА Америк у 2016 році.

У другому сезоні серіаліті "Новачок на підйомі" став головним героєм. Виховує сина разом із нареченою Шелбі Міллер.

Усі результати вечора в НБА:

  • "Бостон" – "Атланта" – 117:119 (27:30, 39:28, 26:24, 25:37); серія – 3:2

  • "Денвер" – "Міннесота" – 112:109 (22:29, 26:18, 29:30, 35:32); серія – 4:1

  • "Фінікс" – "Кліпперс" – 136:130 (32:30, 29:40, 50:24, 25:36); серія – 4:1

До слова, напередодні форвард "Маямі" Батлер опинився нагорі хіт-параду моментів із влучним триочковим.

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НБАБаскетбол