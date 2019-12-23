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"Перемирие" на Донбассе: один военный погиб, еще один ранен

Новости » Происшествия     23.12.2019 - 07:09
"Перемирие" на Донбассе: один военный погиб, еще один ранен
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Всего за сутки зафиксированы 8 обстрелов

В течение прошлых суток, 22 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу операции Объединенных сил (ООС).

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

Отмечается, что обстрелы велись из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 5 обстрелов позиций Объединенных сил:
рядом с Песками – из стрелкового оружия;

  • недалеко от населенного пункта Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • дважды возле Красногоровки – из стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Васильевка – из стрелкового оружия

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" обстрелы зафиксированы неподалеку Крымского, Новолуганского и Новгородского.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Ранее боевики на Донбассе 21 декабря обстреляли жилые дома населенного пункта Золотое-4.

РБК-Украина писало, что незаконные вооруженные формирования Российской Федерации систематически препятствуют деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

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