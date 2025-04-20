"Перемир'я" Путіна: росіяни вбили людину в Херсонській області

Путінське великоднє "перемир'я"

Російський диктатор Володимир Путін в односторонньому порядку оголосив режим припинення вогню. Перемир'я діє 30 годин з 18:00 суботи 19 квітня, до півночі з неділі на понеділок, 21 квітня.

Однак російські військові продовжували обстрілювати Херсон та область FPV-дронами. Зокрема, близько 19:00, вже після оголошення "перемир'я", один з безпілотників вдарив по селищу Станіслав.

Перед цим БпЛА також поцілили в автомобіль у селищі Урожайне, а близько 18:00 група дронів пошкодила багатоповерховий будинок у Херсоні.

Президент Володимир Зеленський за підсумком ночі заявив, що армія РФ лише імітує загальне припинення вогню.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.