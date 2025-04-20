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"Перемир'я" Путіна: росіяни вбили людину в Херсонській області

Неділя 20 квітня 2025 08:00
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"Перемир'я" Путіна: росіяни вбили людину в Херсонській області Ілюстративне фото: російські терористи вбили чоловіка ударом БпЛА на Херсонщині (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові атакували ударним дроном село в Херсонській області та вбили місцевого жителя. Інцидент стався вже після оголошення Володимиром Путіним т.зв. "великоднього перемир'я".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За його словами, ввечері у суботу російська армія вбила ще одного жителя Херсонської області.

"Стало відомо про загибель чоловіка 1967 року народження, який вчора потрапив під комбінований ворожий удар у Станіславі. Він дістав поранення, несумісні з життям. Мої співчуття рідним і близьким", - написав Прокудін.

Путінське великоднє "перемир'я"

Російський диктатор Володимир Путін в односторонньому порядку оголосив режим припинення вогню. Перемир'я діє 30 годин з 18:00 суботи 19 квітня, до півночі з неділі на понеділок, 21 квітня.

Однак російські військові продовжували обстрілювати Херсон та область FPV-дронами. Зокрема, близько 19:00, вже після оголошення "перемир'я", один з безпілотників вдарив по селищу Станіслав.

Перед цим БпЛА також поцілили в автомобіль у селищі Урожайне, а близько 18:00 група дронів пошкодила багатоповерховий будинок у Херсоні.

Президент Володимир Зеленський за підсумком ночі заявив, що армія РФ лише імітує загальне припинення вогню.

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