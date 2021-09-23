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Переложила ответственность на людей: Португалия отменяет почти все COVID-ограничения

Автор: Сергей Пышкин

Правительство Португалии приняло решение отменить большинство карантинных ограничений. Те правила, что и в дальнейшем будут действовать в стране - останутся на ответственности ее граждан.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Поскольку большинство ограничений, налагаемых законом, исчезают, мы вступаем в фазу, основанную на ответственности каждого", - заявил премьер-министр страны Антониу Кошта.

В конце концов, некоторые из ограничений в стране остаются и в дальнейшем, а именно:

  • ношение защитных масок в общественном транспорте;
  • ношение защитных масок на крупных мероприятиях;
  • ношение защитных масок в домах престарелых;
  • ношение защитных масок в больницах;
  • ношение защитных масок в торговых центра и гипермаркетах.

Сегодня в Португалии вакцинировано 8,5 млн человек, что составляет 83,4% от всего населения.

Также с 1 октября восстановят работу ночных клубов и баров, которые были закрыты с марта 2020 года, однако посетителям придется иметь при себе сертификаты о вакцинации, или же негативный тест на выявление коронавируса.

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