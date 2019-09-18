Стрельба на мосту Метро: установлена личность мужчины

Мост Метро в Киеве был перекрыт из-за выходца из Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheБабель.

Как сообщается, мужчина, который угрожает взорвать мост, 42-летний выходец из аннексированного Крыма Алексей Белько.

Источники в правоохранительных органах рассказали, что в июне 2019 года он добровольно сдал Деснянскому районному управлению полиции Киева 1 кг взрывчатки и 88 патронов. По его словам, он нашел их "в сейфе в селе на Черниговщине".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в столице перекрыли мост Метро из-за угрозы взрыва. По данным СМИ, на мосту остановился автомобиль, из него вышел водитель. Из его сумки торчит приклад, а в руке у него "какие-то кнопки". Мужчина ходит по мосту и угрожает все подорвать.

Также свидетели сообщили, что мужчина уже расстрелял дрон, которые запустили полицейские. На данный момент частично парализовано движение красной линии метро. Поезда идут только от станции "Академгородок" до "Крещатика" и от "Лесной" до "Дарницы".

Кроме того, в Киеве введен специальный оперативный план. На мосту Метро находится руководство столичной полиции, наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, спецназ, а также специалисты взрывотехнической службы.