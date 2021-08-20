Перекрытие движения в Киеве: в городе водитель наехал на полицейского

Согласно данным правоохранителей, водитель KIA подъехал к полицейскому и потребовал, чтобы он освободил для него движение. После отказа злоумышленник заявил, что у него сломался автомобиль, в связи с чем он не может убрать транспорт с перекрестка.

"Через некоторое время мужчина быстро тронулся с места и, двигаясь задним ходом, совершил наезд на патрульного, который стоял неподалеку", - отмечает пресс-служба.

После наезда полицейского сразу госпитализировали, а на место событий вызвали следственно-оперативную группу.