UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Перекрытие движения в Киеве: в городе водитель наехал на полицейского

Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, на перекрестке улиц Жилянской и Большой Васильковской, водитель автомобиля KIA наехал на патрульного полицейского в результате конфликта. Причиной стало то, что правоохранитель отказал злоумышленнику в проезде из-за перекрытия улиц во время репетиции военного парада.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Согласно данным правоохранителей, водитель KIA подъехал к полицейскому и потребовал, чтобы он освободил для него движение. После отказа злоумышленник заявил, что у него сломался автомобиль, в связи с чем он не может убрать транспорт с перекрестка.

"Через некоторое время мужчина быстро тронулся с места и, двигаясь задним ходом, совершил наезд на патрульного, который стоял неподалеку", - отмечает пресс-служба.

После наезда полицейского сразу госпитализировали, а на место событий вызвали следственно-оперативную группу.

Фото: в Киеве водитель наехал на полицейского (facebook.com/mvs.gov.ua)
Читайте РБК-Украина в Google News
Киев