ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Перекрытие движения в Киеве: в городе водитель наехал на полицейского

Новина українською →
Киев, Пятница 20 августа 2021 22:19
Перекрытие движения в Киеве: в городе водитель наехал на полицейского Фото: в Киеве водитель наехал на полицейского (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, на перекрестке улиц Жилянской и Большой Васильковской, водитель автомобиля KIA наехал на патрульного полицейского в результате конфликта. Причиной стало то, что правоохранитель отказал злоумышленнику в проезде из-за перекрытия улиц во время репетиции военного парада.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Согласно данным правоохранителей, водитель KIA подъехал к полицейскому и потребовал, чтобы он освободил для него движение. После отказа злоумышленник заявил, что у него сломался автомобиль, в связи с чем он не может убрать транспорт с перекрестка.

"Через некоторое время мужчина быстро тронулся с места и, двигаясь задним ходом, совершил наезд на патрульного, который стоял неподалеку", - отмечает пресс-служба.

После наезда полицейского сразу госпитализировали, а на место событий вызвали следственно-оперативную группу.

Фото: в Киеве водитель наехал на полицейского (facebook.com/mvs.gov.ua)
Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Стало известно, кто представит делегацию США на саммите Крымской платформы
Стало известно, кто представит делегацию США на саммите Крымской платформы
DAILY
Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского