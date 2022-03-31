Перехватили очередной разговор оккупанта: "мы сами себя чувствуем фашистами"

Российский военный в перехваченном разговоре сказал, что они чувствуют себя, как фашисты и оккупанты.

"Мы все относимся к себе как к фашистам, как к оккупантам. Мы не правы в этом конфликте, это не наш конфликт", - сказал враг.

Также он заявил, что не понимает, против кого и против чего Россия воюет в Украине. Все потому, что оккупант не видит никаких нацистов в Украине.

"Мы не видим здесь нацистов. Мы не видим здесь ничего. Мы разговариваем с местными, они говорят: "да вы что, нас никогда в жизни не бомбили", - рассказал солдат.

Кроме того, оккупант рассказал, что вражеская армия выживает благодаря мародерству. Также он отметил, что в войне против Украины его рота потеряла 30% личного состава и всю технику.