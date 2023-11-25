Перехоплення від розвідки: окупант розповів про злочини армії РФ

Російський військовий у розмові зі знайомою не приховував, що його товариші по службі вбили чоловіка і зґвалтували жінку. Він поскаржився, що через це "ЧП" їх нікуди не пускають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.
У перехопленні росіянин називає вбивство чоловіка та зґвалтування жінки "надзвичайною подією", мабуть, не бачачи в події нічого поганого.
"З 3-го батальйону з нашого жінку в місті спіймали, зґвалтували. Убили потім мужика - прив'язали до дерева, молотком голову проломили", - розповідає подробиці злочинів окупант, скаржачись на те, що через це їх тепер нікуди не пускають.
Він зізнається, що під час скоєння злочинів російські загарбники були п'яними.
Раніше завдяки перехопленню стало відомо, що російська армія зазнає значних втрат серед особового складу на фронті. Солдати скаржаться на обстріл з боку ЗСУ. Зокрема, за словами окупанта, вони готуються до наступу. Однак вони зазнають постійних обстрілів і з 2000 солдатів їх залишилося трохи більше 500.
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