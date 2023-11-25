Перехоплення від розвідки: окупант розповів про злочини армії РФ

У перехопленні росіянин називає вбивство чоловіка та зґвалтування жінки "надзвичайною подією", мабуть, не бачачи в події нічого поганого.

"‎З 3-го батальйону з нашого жінку в місті спіймали, зґвалтували. Убили потім мужика - прив'язали до дерева, молотком голову проломили", - розповідає подробиці злочинів окупант, скаржачись на те, що через це їх тепер нікуди не пускають.

Він зізнається, що під час скоєння злочинів російські загарбники були п'яними.

Втрати РФ в Україні: дані перехоплення

Раніше завдяки перехопленню стало відомо, що російська армія зазнає значних втрат серед особового складу на фронті. Солдати скаржаться на обстріл з боку ЗСУ. Зокрема, за словами окупанта, вони готуються до наступу. Однак вони зазнають постійних обстрілів і з 2000 солдатів їх залишилося трохи більше 500.