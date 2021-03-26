Переход к "зеленой" экономике ускорит технологические перемены и создаст рабочие места, - эксперты

Инвестиции в реализацию Украиной EU Green Deal будут стимулировать технологический прогресс: экономика станет более эффективной и инновационной.

Making Global Goals Local Business - Georgia является платформой для руководителей предприятий и правительств стран-участниц Глобального договора ООН, где обсуждаются инновационные решения для достижения целей Парижского соглашения и целей в области устойчивого развития.

В дискуссионных панелях, организованных ГД ООН, приняли участие бизнес-лидеры, представители правительства, а также международных организаций и сетей Глобального договора Грузии, Украины, Польши, Турции и Беларуси.

Участники мероприятия акцентировали на том, что EU Green Deal ставит ключевой целью сделать Европу первым в мире климатически нейтральным континентом к 2050 году, и за этой целью стоят амбициозные задачи по глубокой трансформации ключевых отраслей экономики и устоявшихся моделей развития стран ЕС.

"Правительственные консультации с активным участием деловых кругов из различных секторов, в частности сельского хозяйства, транспорта, энергетики, черной металлургии и химической промышленности, имеют решающее значение для лучшего понимания того, что будет означать для экономики согласование с Европейским зеленым курсом. Они продемонстрируют, что практически необходимо для обеспечения того, чтобы промышленность, транспорт и сельское хозяйство стран Восточной Европы успешно встали на путь зеленого перехода с минимальными потерями для общества", - отметила в своем выступлении генеральный и исполнительный директор Глобального договора ООН Санда Оджиамбо.

Участники мероприятия также отметили, что в мировом энергетическом секторе сегодня чрезвычайно важным вопросом является постепенная декарбонизация, от успеха которой будет зависеть благосостояние последующих поколений.

По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, который также принял участие в мероприятии Глобального договора ООН, компания ДТЭК полностью разделяет европейские цели и осознает, что декарбонизация - это важное условие не только для успешной трансформации бизнеса, но и залог успеха и экономической стабильности Украины.

"ДТЭК трансформируется, чтобы стать более экологичным, эффективным и технологичным бизнесом, который в своей деятельности руководствуется принципами ESG. Это наш вклад в построение новой экономики Украины. Мы применяем лучший мировой опыт, внедряем инновации, развиваем новые технологии и открыто делимся своими наработками в этой сфере для достижения глобальных целей ООН", - подчеркнул Дмитрий Сахарук.