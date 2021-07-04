Переговоры о поставках вакцин в КНДР зашли в тупик

Переговоры между КНДР и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) о поставке вакцин от коронавируса по механизму COVAX вошли в тупик из-за бездействия северокорейской стороны. Пхеньян выполнил только два необходимых шага из семи.
Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на "Голос Америки".
В числе требований, из-за которых затормаживается распространение вакцин в КНДР, "Голос Америки" называет отказ пустить в страну иностранных работников для организации поставок, а также неготовность подписать документ об отказе от ответственности в случае побочных эффектов вакцины AstraZeneca.
Источник также отмечает, что в КНДР наблюдаются проблемы с электричеством и нет обширной сети рефрижераторов для хранения вакцины, и власти страны отказывались от предложений помочь с модернизацией инфраструктуры.
Напомним, в июле 2020 года КНДР сообщила о первом случае подозрения на COVID, но впоследствии Пхеньян заявил, что подозрение не подтвердилось. Позже на уровне ООН Северная Корея говорила, что распространение вируса удалось взять под контроль.
Ранее сообщалось, что администрация президента США предложила Северной Корее помощь с поставками вакцин от COVID.