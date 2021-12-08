Переговоры Байдена и Путина и смертельное ДТП под Черниговом: новости за 7 декабря

Состоялся саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, под Черниговом произошло смертельное ДТП, Киев и 8 областей вышли из "красной" зоны. Подробнее о том, что произошло во вторник, 7 декабря - в материале РБК-Украина.

Два часа переговоров и предупреждение Байдена для Путина. Итоги саммита президентов США и РФ

Саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина прошел во вторник, 7 декабря, в онлайн-формате. Среди тем встречи была Украина.

В Белом доме сообщили, что Украина была главной темой разговора президентов, а также анонсировали телефонные переговоры Байдена и президента Украины. У Путина заявили, что преобладающее место в разговоре заняла "проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении минских договоренностей".

Подробнее о том, как прошли переговоры и о чем договорились Байден и Путин - в материале РБК-Украина.

Под Черниговом произошло серьезное ДТП: 13 погибших

В результате ДТП под Черниговом утром 7 декабря погибли 13 человек, еще семь получили травмы. На трассе рейстовый микроавтобус "Чернигов-Сосница" столкнулся с грузовиком.

По предварительным данным, авария могла произойти из-за неблагоприятных погодных условий. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких человек). 8 декабря на территории области объявлен День траура.

Локдаун закончился. Киев и 8 областей вышли из "красной" зоны: список правил

В полночь 7 ноября Киев и восемь украинских областей перешли в "желтую" зону карантина. Теперь в этих регионах будут действовать ограничения для желтого уровня эпидемической опасности.

Подробнее о том, как будут жить регионы в "желтой" зоне - в материале РБК-Украина.

ДТП в Харькове: появились результаты психиатрической экспертизы 16-летнего Николая Харьковского

Стали известны результаты психиатрической экспертизы 16-летнего Николая Харьковского, который на Infiniti совершил смертельное ДТП. Его признали вменяемым. Теперь суд сможет привлечь подростка к уголовной ответственности.

Напомним, смертельная авария случилась 26 октября 2021 года. 16-летний Николай Харьковский на Infiniti на большой скорости врезался в Chevrolet. В результате ДТП 58-летний водитель Chevrolet скончался на месте. Машина подростка влетела в рекламный щит и сбила светофор. По предварительным данным, Николай Харьковский проигнорировал красный сигнал светофора и влетел в другой автомобиль со скоростью более 100 км/ч.

"Шахтер" упустил победу в матче с "Шерифом" в ЛЧ на последних минутах

Донецкий "Шахтер" не смог завершить свои выступления в Лиге чемпионов и еврокубках нынешнего сезона победой. "Горняки" дома на последних минутах пропустили от "Шерифа", сыграв вничью - 1:1.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Желтый уровень опасности. Погода в Украине продолжит ухудшаться

Погода в Украине 8 декабря продолжит ухудшаться. Из-за гололедицы на дорогах объявлен желтый уровень опасности.

Во вторник в северных, Винницкой, Черкасской областях ожидается гололед, местами налипание мокрого снега. В западных, северных и Винницкой областях на дорогах будет гололедица (I уровень опасности, желтый).